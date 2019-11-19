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Смена сезонов всегда ведет автовладельцев к дополнительным финансовым расходам. Им приходится менять резину на транспортных средствах. Всесезонные, фрикционные, шипованные — среди всех модификаций и брендов нужно выбрать подходящий вариант. Рекомендуется учитыват

  • особенности состава;
  • рисунок протектора;
  • степень адаптации к климатическим условиям региона.

С помощью автомобильного портала https://auto-blog.com.ua/kakie-vidy-zimnej-reziny-luchshe/ нетрудно определить, какая зимняя резина лучшая и найти подходящий вариант.

Шины от Nokian Tyres: идеально для зимы

Покрышки от финской корпорации пользуются успехом у тысяч автомобилистов по всему миру. Эксперты тестируют модели шин в условиях пониженной температуры, на асфальте и грунтовке, при сильных осадках, чтобы продукция полностью соответствовала мировым стандартам качества. Разработка покрышек Nokian Hakkapeliitta облегчила передвижение водителей в зимний период времени. Особенно эти шины актуальны для безопасных перевозок в северных широтах. Они гарантируют комфорт при управлении автомобилем на льду и при сильной слякоти, снежных массах на дороге. К главным особенностям покрышек Hakkapeliitta относятся:  

  • высокая эффективность вращения при минимальных затратах энергии — экономится до 500 граммов топлива на каждую сотню километров;
  • технология «насосных» ламелей для идеального сцепления с обледенелой поверхностью и мокрой дорогой;
  • уникальная ошиповка ECO STUD 8 для хорошей управляемости в экстремальных условиях;
  • Cryo Crystal — применение микроскопических многогранных частиц для улучшения сцепления с дорогой.

 

Немаловажное преимущество — высокий уровень экологической безопасности зимней резины Hakkapeliitta. Улучшенный состав резиновой смеси включает сосновое и рапсовое масла, что повышает ее долговечность. Цель компании-разработчика — создание наилучших условий для управления транспортными средствами при сложных климатических условиях с резкими температурными перепадами и обильными осадками.

Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV как одна из популярных моделей

Это востребованные зимние покрышки с крепкой посадкой шипов, которые обеспечивают мягкое и комфортное движение, отлично адаптируются к сухому и мокрому асфальту, улучшают управляемость транспортным средством. С помощью этой резины шумовые эффекты при вождении сводятся к минимуму.

 
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