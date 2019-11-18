В Киеве при храме в честь святителя Николая чудотворца, на территории больницы № 17, 21 ноября состоится встреча с главой церковного суда Киевской епархии, доцентом Киевской духовной академии, архиепископом Боярским Феодосием на тему «Границы Православной Церкви. Канонический и экклезиологический аспекты. Что нужно знать мирянам».

Фото: "Фома в Украине"

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», мероприятие пройдет в рамках цикла просветительских встреч «Никольские вечера».

Во время встречи, в частности, архиепископ Феодосий расскажет: что такое границы Церкви, что такое каноническое право и почему законы Церкви неизменны на протяжении столетий; какие нормы регулируют жизнь Церкви в Её взаимоотношениях с государством и обществом; какие догматы и каноны стоят на страже Православия; какие нормы церковного права необходимо знать верующим; какие права и обязанности есть у мирян.

Мероприятие пройдет по адресу: Киев, улица Е. Коновальца (бывшая Щорса), 23-25, админкорпус больницы, лекционный зал на 2 этаже. Начало в 19.00. Вход свободный.