Правительство продолжает «оцифровывать» бюрократические процедуры и документы.

Как сообщает пресс-служба правительства, можно будет также восстановить утраченное или похищенное удостоверения водителя с помощью онлайн-процедуры. Уже вскоре их можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг. Новые правила пока касаются удостоверений нового образца, выданных после 1 января 2013 года.

Правительство также одобрило проект закона, который упростит получение бесплатной адвокатской помощи для малообеспеченных граждан. За ней можно будет обращаться без справки о доходах. Получение этой справки занимает много времени и требует от людей больших усилий. Проект закона будет вскоре передан в Верховную Раду.

Компенсацию почтовых расходов в судебных делах для малообеспеченных ввел своим решением Кабинет Министров Украины. Она позволяет адвокатам возмещение почтовых расходов в делах, где они оказывают бесплатную юридическую помощь малообеспеченным и социально незащищенным группам населения. В частности, государство будет возмещать расходы на отправку заказных писем в апелляционных производствах, которые ранее оплачивали сами граждане. Это улучшит качество оказания помощи людям, которые не могут ее оплатить.