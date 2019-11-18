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В Киеве 17 ноября управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) освятил нижний храм в честь святого благоверного князя Александра Невского соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт прихода в честь преподобного Сергия Радонежского, праздничную Божественную литургию возглавил управделами УПЦ митрополит Антоний. Ему сослужили представители епископата и духовенства. За богослужением молились сотни верующих.

За богослужением была возведена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православия.

Митрополит Антоний удостоил клириков храма богослужебных наград. Владыка наградил церковными наградами благотворителей и работников прихода.
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