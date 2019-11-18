также в разделеРелигия
На Буковине издали сборник высказываний Предстоятеля УПЦ 7
В Киеве митрополит Антоний освятил храм УПЦ в честь Александра Невского 5
Митрополит Антоний рассказал, как избежать разочарований 8
УПЦ передала Охматдету оборудование, стоимостью 55 тыс гривен 7
Митрополит ПЦУ поддержал инициативу активистов о праздновании Рождества 25 декабря 10
Митрополит Сергий рассказал, что лучше – уйти в монастырь или создать семью 8
Парламентский комитет отклонил поправки религиозной общественности к законопроекту, который может ограничить свободу совести и вероисповедания в Украине 27
Управделами УПЦ рассказал, зачем и от чего спасаются верующие 14
Александр Усик рассказал о своем знакомстве с Митрополитом Онуфрием 25
Архиепископ Лонгин (Жар) рассказал о чуде исцеления ребенка от рака 38
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот 15
В Киеве священники УПЦ запустили видеопроект, в котором отвечают на вопросы детей о вере 16
В Кропивницком тысяча верующих УПЦ молилась об упокоении почивших священников епархии 18
Церковь просит присоединиться к сбору новогодних подарков для одиноких пенсионеров 21
Представители УПЦ заявили, что томос привел к сотням конфликтных ситуаций среди верующих 19
Священник объяснил, почему УПЦ «упорно не хочет умирать» 43
Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь не состоит из святых и совершенных людей 14
В Житомире освятили храм УПЦ в честь вериг апостола Петра 15

Александрийский Патриарх Феодор обещал не поминать главу Православной Церкви Украины Епифания Думенко во время богослужения на территории Лимассольской митрополии.

Фото: Митрополит Афанасий

Об этом сказал архиерей Кипрской Православной Церкви митрополит Лимассольский Афанасий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и официальный сайт Лимассольской митрополии.

В своем выступлении в эфире радиостанции митрополии владыка Афанасий подчеркнул, что епископы Александрийской патриархии уверяли его, что Патриарх Феодор обещал не поминать Епифания Думенко. Сам Патриарх также не предупредил во время Литургии владыку Афанасия, что намерен сделать это поминовения.

Таким образом, отметил митрополит Афанасий, данное поминовение, несмотря на то, что сделано в храме Кипрской Церкви, не высказывает ни его личного мнения, ни Лимасольской митрополии в целом.

«Митрополит Лимассольский Афанасий отделяет свою позицию по делу упоминания имени Епифания как епископа Киевского, которого помянул Патриарх Александрийский Феодор II во время Патриаршей Божественной литургии в Лимассоле», - подчеркивается в сообщении.

При этом он отметил, что «принимает и признает в качестве канонического митрополита Киевского и всея Украины Блаженнейшего Онуфрия».

Как сообщалось, в Кипрской Православной Церкви просили Александрийского Патриарха не поминать Епифания Думенко во время богослужений. Несмотря на это, 12 ноября во время Патриаршей Божественной литургии по случаю торжеств 1400-летия со дня Успения святого Иоанна Милостивого, на Кипре, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II помянул главу ПЦУ Епифания.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1818 грн.
11
Теги