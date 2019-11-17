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Врачи Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде спасли жизнь президенту Сербии Александру Вучичу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, передает Tanjug.

По его словам, у Вучича хронические, но незначительные проблемы с сердцем. И состояние его здоровья ухудшилось в пятницу, 15 ноября, когда он решил проконсультироваться с врачами ВМА.

Сразу после медобследования врачи пришли к выводу, что здоровье президента Сербии подвергается опасности.

Напомним, что 15 ноября президент Сербии Александр Вучич попал в больницу из-за проблем с сердцем.
ForUm

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