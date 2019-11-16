Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 15 ноября, попал в больницу из-за проблем с сердцем.
Об этом сообщает его пресс-служба.
Вучича доставили в Военно-медицинскую академию в Белграде «из-за сердечно-сосудистых проблем».
Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимный правительственный источник, «президент сейчас в стабильном состоянии».
Напомним, что в декабре 2018 года около десяти тысяч человек приняли участие в протестах против политики сербского президента Александра Вучича.
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