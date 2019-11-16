также в разделеМир
В США объяснили, почему признают аннексию Голан и не признают Крым 7
Прокуратура США начала расследование против Джулиани 16
Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт 52
Старый новый премьер: Правительство Польши сформирует Моравецкий 18
Парламент Молдовы утвердил новое правительство 30
Столтенберг выступил за более конструктивные отношения с РФ 25
В Словакии школьный автобус столкнулся с грузовиком, 12 погибших 38
В РФ студент устроил стрельбу в колледже, есть жертвы 29
Бундестаг принял поправки для завершения строительства «Северного потока-2» 70
Рекордное наводнение в Венеции уже унесло 2 жизни 69
Польша: Правительство Моравецкого ушло в отставку 18
Financial Times: Россия может повторить судьбу СССР из-за глобального потепления 97
Парламент Молдовы отправил в отставку проевропейское правительство 30
SpaceX успешно запустила в космос 60 спутников Starlink 22
В РФ решили засекретить резонансное дело Голунова 18
Трампу прислали обломок Берлинской стены 37
В Британии назвали имена российских спонсоров партии Джонсона 58
Президент Боливии объявил внеочередные выборы 17

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 15 ноября, попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Вучича доставили в Военно-медицинскую академию в Белграде «из-за сердечно-сосудистых проблем».

 

Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимный правительственный источник, «президент сейчас в стабильном состоянии».

Напомним, что в декабре 2018 года около десяти тысяч человек приняли участие в протестах против политики сербского президента Александра Вучича.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги