Более 240 боевиков и сторонников террористической организации Исламское государство сдались правоохранителям в Афганистане.

Об этом сообщает Синьхуа.

В общем 241 участник и сторонник ИД — 71 мужчина, 63 женщины и 107 детей за последние три дня сдались афганским правоохранителям в районах Ачин и Мохман-Дара провинции Нангархар.

Кроме того, бывшие боевики передали правоохранителям 67 единиц оружия. Чиновники отмечают, что это крупнейшая в регионе группа, которая сдавалась за последние два года.