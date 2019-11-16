Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал создание службы военного духовенства в Национальной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службt МВД.

По словам министра, в среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру.

«Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, потому капелланская деятельность будет расширена в том числе и на полицию», — сообщил Аваков.

«Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки», — сказал он.

Служба военных капелланов действует в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе.

Напомним, согласно Конституции, в Украине церковь отделена от государства.