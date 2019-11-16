также в разделеОбщество
Зеленский поздравил с праздником работников радио и телевидения 15
Погода на выходных: от заморозков до +18 18
На Донбассе обнаружили схрон с гранатометами 46
В Украине обязали перевозить детей в автокреслах 38
15 ноября. Картина дня 21
На админгранице с Крымом открыли обновленные КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» 68
В Украине может появиться омбудсмен по информации 15
Экс-замминистра культуры арестовали с залогом в 570 тысяч 25
Под Киевом задержали одного из лидеров ИГИЛ 105
Синоптик рассказала о погоде на выходных 38
НБУ: Бахматюк должен государству 30 миллиардов 28
Шпиону ФСБ, которого завербовали бывшие сбушники в Крыму, дали 12 лет тюрьмы 44
Дороги Одесчины не будут ремонтировать за счет денег из таможни 38
Трохимец: Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус - манипулятор и лоббист 37
Суд избрал меры пресечения чиновникам Минобороны по делу о бронежилетах 24
Бородянский предлагает добавить в ВНО тест на медиаграмотность 19
Беларусь закроет границу по контуру Чернобыльской зоны из-за «негативных элементов» 18
На Ривненщине раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов УПА 46

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал создание службы военного духовенства в Национальной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службt МВД.

По словам министра, в среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру.

«Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, потому капелланская деятельность будет расширена в том числе и на полицию», — сообщил Аваков.

«Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки», — сказал он.

Служба военных капелланов действует в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе.

Напомним, согласно Конституции, в Украине церковь отделена от государства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1401 грн.
14
Теги