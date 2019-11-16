Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из-за вероятной выгоды от газового бизнеса в Украине.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Прокуратура проверит, имел ли Джулиани личную выгоду от газовых проектов в Украине, которые продвигали его бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, задержанные в США.
Отмечается, что в 2019 году бизнесмены во время встречи с украинскими чиновниками и топ-менеджерами энергетической сферы продвигали свою новую компанию, а также планировали строительство трубопровода из Польши в Украину с американским газом. Они заявляли, что проект поддерживают в администрации Трампа, а Джулиани их партнер в проектах.
Как пишет Bloomberg, прокуроры изучают возможные финансовые нарушения адвоката Трампа. В прокуратуре считают, что возможные обвинения будут касаться подкупа иностранных чиновников и заговор.
Напомним, ранее перед членами трех комитетов Палаты представителей, ведущих расследование импичмента, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко «пообещал отомстить» и предоставлял информацию Рудольфу Джулиани, надеясь, что ему удастся таким образом отстранить от должности экс-посла США в Украине Мари Йованович.
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