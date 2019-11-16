Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Прокуратура проверит, имел ли Джулиани личную выгоду от газовых проектов в Украине, которые продвигали его бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, задержанные в США.

Отмечается, что в 2019 году бизнесмены во время встречи с украинскими чиновниками и топ-менеджерами энергетической сферы продвигали свою новую компанию, а также планировали строительство трубопровода из Польши в Украину с американским газом. Они заявляли, что проект поддерживают в администрации Трампа, а Джулиани их партнер в проектах.

Как пишет Bloomberg, прокуроры изучают возможные финансовые нарушения адвоката Трампа. В прокуратуре считают, что возможные обвинения будут касаться подкупа иностранных чиновников и заговор.