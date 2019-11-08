Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко «пообещал отомстить» и предоставлял информацию Рудольфу Джулиани, надеясь, что ему удастся таким образом отстранить от должности экс-посла США в Украине Мари Йованович. Об этом заявил перед членами трех комитетов Палаты представителей ведущих расследование импичмента, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

В четверг была опубликована стенограмма его показаний в Конгрессе, сообщает Голос Америки.

Кроме Луценко, по словам Кента, к кампании по разрушению репутации Йованович были причастны так называемые «порохоботы».

«За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или оппонентов, что они обычно делают, они совершали атаки на посла Йованович и меня», - заявил он.

По словам Кента, ситуацией, которая окончательно разрушила отношения между Посольством США в Украине и ГПУ, стало задержание Генпрокуратурой сотрудников НАБУ, которые расследовали неправомерную выдачу биометрических паспортов Государственной миграционной службой осенью 2017-го года. Для посольства США это было важным еще и потому, что они установили, что некоторые паспорта в результате этих схем были выданы лицам, подававшимся на американскую визу.

К «коррумпированным украинцам», в результате действий которых сместили Йованович, Кент, кроме Луценко и бывшего генпрокурора Шокина, причислил также главу САП Назара Холодницкого и прокурора Константина Кулика.

Напомним, ранее Палата представителей США обнародовала стенограмму показаний экс-посла в Украине Мари Йованович, которые она давала в рамках расследования о возможности импичмента Дональда Трампа.