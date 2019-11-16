Взрывы в Балаклее Харьковской области могли произойти в результате возгорания твердотопливного двигателя к ракете. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что на площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группы разминирования проводили работы по утилизации боеприпасов.

В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, в частности твердотопливного двигателя к ракете 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб», произошло его возгорание с последующим подрывом взрывоопасных предметов. Пожар, возникший в результате взрыва, была оперативно потушен.

Сообщается, что в результате взрывов на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в Балаклее двое военнослужащих-саперов погибли. Кроме того, пятеро военных получили ранения различной степени тяжести: один - в тяжелом состоянии; один - средней степени тяжести; трое - легкой степени тяжести.

Также в результате взрывов был уничтожен грузовой автомобиль. Раненым оказывается медицинская помощь, двое в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи и еще двое - в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один пострадавший от госпитализации отказался.

Напомним, в Харьковской области на территории Балаклейского военного арсенала произошли взрывы.

Начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенник сообщил, что саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы, в результате чего было слышно 20 взрывов.