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Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который должен упростить получение адвокатской помощи для малообеспеченных людей.

Об этом сообщает Правительственный портал.

За адвокатской помощью можно будет обращаться без справки о доходах.

«Получение этой справки занимает много времени и требует от людей больших усилий. Проект закона будет вскоре передан в Верховную Раду», — говорится в сообщении.

Малообеспеченные граждане также будут получать компенсацию почтовых расходов в судебных делах. В частности, государство будет возмещать расходы на отправку заказных писем в апелляционных производствах, которые ранее оплачивали сами граждане.
ForUm

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