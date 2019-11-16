Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который должен упростить получение адвокатской помощи для малообеспеченных людей.
Об этом сообщает Правительственный портал.
За адвокатской помощью можно будет обращаться без справки о доходах.
«Получение этой справки занимает много времени и требует от людей больших усилий. Проект закона будет вскоре передан в Верховную Раду», — говорится в сообщении.
Малообеспеченные граждане также будут получать компенсацию почтовых расходов в судебных делах. В частности, государство будет возмещать расходы на отправку заказных писем в апелляционных производствах, которые ранее оплачивали сами граждане.
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