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Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы за перевозку детей без автокресел, сообщила пресс-служба главы государства.

«Закон дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан», - говорится в сообщении.

Согласно закону, на органы Нацполиции возлагается обязанность рассматривать дела об админправонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

«Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, которые перевозят детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей», - сказано в сообщении.

Напомним, вчера Зеленский подписал закон об отделении ГТС от Нафтогаза.
ForUm

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