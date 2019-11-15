Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии ВР по расследованию возможного нарушения законодательства президентом УАФ Андреем Павелко при строительстве футбольных полей в 2017-2018 годах, сообщает «Украинская правда».

За постановление проголосовали 260 депутатов.

В пояснительной записке к принятому постановлению сказано, что ВСК создается по обращению общественных организаций: «Инициативы будущего», «Стоп коррупции», «Народ против коррупции» и «Стоп Мангул» о возможных фактах коррупции руководства Украинской ассоциации футбола (Федерации футбола Украины).

Речь идет о возможном злоупотреблении служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола (Федерации футбола Украины), председателем Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины восьмого созыва Андрея Павелко при реализации бюджетной программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины» в 2017-2018 годах.