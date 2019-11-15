также в разделеОбщество
15 ноября. Картина дня 6
На админгранице с Крымом открыли обновленные КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» 10
В Украине может появиться омбудсмен по информации 12
Экс-замминистра культуры арестовали с залогом в 570 тысяч 17
Под Киевом задержали одного из лидеров ИГИЛ 71
НБУ: Бахматюк должен государству 30 миллиардов 16
Шпиону ФСБ, которого завербовали бывшие сбушники в Крыму, дали 12 лет тюрьмы 35
Дороги Одесчины не будут ремонтировать за счет денег из таможни 31
Трохимец: Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус - манипулятор и лоббист 35
Суд избрал меры пресечения чиновникам Минобороны по делу о бронежилетах 16
Бородянский предлагает добавить в ВНО тест на медиаграмотность 18
Беларусь закроет границу по контуру Чернобыльской зоны из-за «негативных элементов» 18
На Ривненщине раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов УПА 37
Иностранец из базы Интерпола прибыл в Украину в необычном виде 51
«Слуга народа» разработает этический кодекс нардепа 24
Порошенко не пришел на допрос в ГПУ по делу Иловайской трагедии 22
Глава комитета нацбезопасности: Новых разведений войск до «нормандской встречи» не будет 25
Райффайзен банк Аваль внесет залог за Писарука 38

На этих выходных, 16-17 ноября, в Украине ожидается относительно теплая погода без существенных осадков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«Каких-либо существенных осадков не ожидается - можно поработать на улице. В лесу будет уютно и не сильно холодно, а согреться можно будет разгребанием листья из-под грибов и, конечно, разумно одеться. Преимущественно облачная погода будет блокировать инициативу и энтузиазм, накопившиеся за неделю и буквально будет привязывать человека к дивану», – написала она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в Украине составит + 7 + 12 градусов, на западе и юге + 10 + 15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами + 15 + 17 градусов.

«Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: + 2 + 7 градусов, а на востоке, в Днипре и районах, на Полтавщине уже и немного подморозит, около нуля», – сообщила Диленко.

По ее словам, в Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится. Ночью + 3 + 5 градусов, днем ​​+8 +11 градусов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги