На этих выходных, 16-17 ноября, в Украине ожидается относительно теплая погода без существенных осадков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Каких-либо существенных осадков не ожидается - можно поработать на улице. В лесу будет уютно и не сильно холодно, а согреться можно будет разгребанием листья из-под грибов и, конечно, разумно одеться. Преимущественно облачная погода будет блокировать инициативу и энтузиазм, накопившиеся за неделю и буквально будет привязывать человека к дивану», – написала она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в Украине составит + 7 + 12 градусов, на западе и юге + 10 + 15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами + 15 + 17 градусов.

«Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: + 2 + 7 градусов, а на востоке, в Днипре и районах, на Полтавщине уже и немного подморозит, около нуля», – сообщила Диленко.

По ее словам, в Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится. Ночью + 3 + 5 градусов, днем ​​+8 +11 градусов.