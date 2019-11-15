Пограничники Измаильского отряда задержали в пункте пропуска «Новые Трояны» необычного нарушителя, сообщает пресс-служба ГПСУ.
Во время мероприятий контроля в отношении гражданина Боснии и Герцеговины, который прибыл на въезд в Украину, пограничники установили, что его разыскивает Интерпол.
Правоохранители выяснили, что иностранца-правонарушителя, который прибыл в церковном одеянии, разыскивали правоохранительные органы Сербии.
По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола.
Сейчас 44-летнего задержанного для дальнейших правовых решений пограничники передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции.
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