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Пограничники Измаильского отряда задержали в пункте пропуска «Новые Трояны» необычного нарушителя, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время мероприятий контроля в отношении гражданина Боснии и Герцеговины, который прибыл на въезд в Украину, пограничники установили, что его разыскивает Интерпол.

Правоохранители выяснили, что иностранца-правонарушителя, который прибыл в церковном одеянии, разыскивали правоохранительные органы Сербии.

По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола.

Сейчас 44-летнего задержанного для дальнейших правовых решений пограничники передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции.
ForUm

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