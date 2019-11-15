В Житомирском учреждении исполнения наказаний №8 митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим 14 ноября освятил храм в честь вериг апостола Петра.
Фото: Житомирская епархия УПЦ
Владыке сослужили секретарь епархии архимандрит Алексий (Овсянников) и священники епархии, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии.
На освящении храма присутствовали руководители учреждения и осужденные, которые проходят исправительный срок.
После освящения владыка Никодим обратился к собравшимся со словом проповеди. Он поздравил всех с событием освящения, призвал любить храм и находить в нем спасение души.
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