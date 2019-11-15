Департамент безопасности Укрзализныци вместе с правоохранителями обнаружили майнинговую ферму криптовалюты (биткоинов), работавшую на электроэнергии компании. Ее организовали должностные лица подразделения Львовской железной дороги, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлено более 100 единиц компьютерного оборудования, осуществлявшего генерирование биткоинов. Указанная техника была подключена к электросети Укрзализныци. Ориентировочная сумма убытков с начала года – 1 млн грн», - сообщил директор департамента экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» Олег Назарук.

Напомним, согласно закону «О Национальном банке Украины» выпуск и обращение криптовалюты на территории Украины запрещено.

Материалы проверки направлены в тернопольский отдел полиции. По факту возбуждено уголовное производство. Ориентировочная стоимость 1 биткоина - более 208 тыс. грн.