Во время обысков в одном из районов Ривненской области следователи Государственного бюро расследований изъяли янтаря стоимостью около 5,8 млн гривен.
Проверяется факт причастности правоохранителей к незаконной добыче камня, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.
Проведено 20 обысков по адресам проживания лиц, причастных к незаконной добыче янтаря; изъято около 150 килограммов янтаря, мотопомпы, оборудование для добычи и обработанное камни.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Оперативное сопровождение - Отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в Ривненской области.
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