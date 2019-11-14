В Киеве умерла 43-летняя женщина, участвовавшая в акции протеста железнодорожников у здания Офиса президента. Об этом со ссылкой на полицию Киева сообщают Українські Новини.

«Такой факт (смерти) зафиксирован. Ей было 43 года. Женщине стало плохо на митинге», - сказал представитель полиции.

По его словам, судя по внешним признакам, женщина, вероятно, умерла из-за обострения астмы. Смерть констатировали прибывшие на место врачи.

У женщины остался несовершеннолетний сын. По словам участников митинга, она еще утром чувствовала себя плохо, однако вместо посещения врача решила присоединиться к протесту.