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Министерство культуры Украины в ближайшее время намерено активизироваться по решению вопроса о переименовании Украинской Православной Церкви.

Фото: politeka.net

Об этом сказала первый заместитель минкультуры Украины Светлана Фоменко, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Процесс продолжается, но пока победы у нас нет. Я думаю, что в ближайшее время мы активизируемся в этом вопросе», - сказала Фоменко.

В то же время, замминистра не сообщила, какие именно меры намерено принять ведомство.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ указать принадлежность к Русской Православной Церкви. 22 декабря 2018 года бывший президент Порошенко подписал закон.
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