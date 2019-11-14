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В сети появился тизер экранизации повести Ивана Нечуй-Левицкого «Николай Джеря». Видео выложили на официальном канале фильма в Youtube.

Фильм создается при поддержке Украинского культурного фонда, сообщается на странице ленты в Facebook.

Режиссером ленты выступила Ирина Правило, в главных ролях снимутся Иван Доскич, Виктория Мушты, Игорь Ридош и Игорь Будий.  

Напомним, это уже не первая экранизация произведения Нечуй-Левицкого. Так, в 1926 году появилась киноадаптация повести от режиссеров Иосифа Рона и Марка Терещенко.

Повесть Ивана Нечуй-Левицкого «Николай Джеря» написана в 1876 году и рассказывает о жизни Николая Джерри и его семьи, а также описывает жизнь людей под угнетением барщины и борьбу с ней. Оригинальное произведение автор посвятил Николаю Лысенко.
ForUm

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