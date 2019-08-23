Опубликован первый официальный тизер украинского фильма «Черкассы», который рассказывает реальную историю обороны минного тральщика, заблокированного российскими войсками в бухте озера Донузлав в марте 2014 во время аннексии Крыма. Ролик размещен на официальном Youtube-канале компании FILM.UA Group, которая занимается дистрибуцией картины.

Сюжет фильма разворачивается вокруг экипажа минного тральщика «Черкассы». Команда корабля в течение трех недель мужественно держала оборону. «Черкассы» стали единственным украинским кораблем, удержавшим украинский флаг на своей мачте.

Консультантом на проекте выступил реальный командир тральщика Юрий Федаш. В актерский состав вошли моряки, оборонявшие «Черкассы» в 2014-м. Съемки фильма проходили в Очакове, Одессе и небольшом селе Черниговской области.

«История о минном тральщике «Черкассы» необычайно глубока: на самом деле, речь идет о борьбе не только за корабль, но и за всю Украину. Нам приятно быть частью такого важного проекта, что остается актуальным и сейчас. Символично, что мы презентуем тизер и постер к Дню Независимости Украины», — поделился руководитель компании-прокатчика MMD UA Роман Мартыненко.

Фильм производства MKK Film service (Украина) и Inter Media (Польша), был создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, ВМС ВС Украины, краудфандинговой платформы «Велика Ідея», Международного фонда «Відродження», Львовского городского совета, Львовской областной администрации, Черкасской областной администрации.

Премьера драмы состоялась 16 июля на Одесском кинофестивале и прошла с большим успехом. Съемочную группу целый час не отпускали со сцены после сеанса. В украинский прокат картина выйдет 27 февраля 2020 года.