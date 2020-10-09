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23 октября выходит в прокат в Турции фильм «Крепость Хаджибей» производства Одесской киностудии, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

«В общей сложности показ состоится в 600 кинотеатрах по всей стране от Стамбула до Анталии. Дистрибуцией фильма занимается турецкая компания MarsMedia. Характерно, что в турецкой версии трейлера звучит исключительно украинский язык», - говорится в сообщении.

«Впервые украинскую киноленту покажут в турецком прокате. Очень радует такое количество экранов в Турции. Мы горды представить украинское кино для иностранных зрителей», - отмечает председатель правления ЧАО «Одесская киностудия» и генеральный продюсер фильма Андрей Осипов.

Фильм снят Одесской киностудией при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики Украины в копродукции с Грузией (Georgian International Film) и Турцией (AISI film). Украинский сопродюсер ленты стали Национальная киностудия им. А.Довженко, Тернопольская кинокомиссия и кинокомпания «ИнсайтМедиа».

Режиссером картины выступил Константин Коновалов, сценарий Евгения Тимошенко, Константина Коновалова с участием Мирзы Давитая. Роли в фильме исполнили украинские и турецкие актеры.

События исторически-приключенческой ленты «Крепость Хаджибей» происходят в период русско-турецкой войны за территории Северного Причерноморья, конец ХVIII века. Османская Порта и Задунайская Сечь ведут борьбу с Россией за Северное Причерноморье. Держится последняя крепость - Хаджибей.

В национальный прокат лента выходит 15 октября 2020 года.
ForUm

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