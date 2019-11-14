В суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех полицейских Индустриального отделения полиции Днипровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Их обвиняют в истязании человека, сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено: правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже. Задержанный отказался признавать свою вину, поэтому обвиняемые начали «выбивать» у него признание в отделении полиции.

Согласно выводам экспертиз, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.