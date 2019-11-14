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Бывший народный депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, уже в декабре должны экстрадировать из Испании, где он проиграл все суды. Об этом сказал глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире 24 канала.

«Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании – и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем», – сказал Сытник.

Поэтому, по словам главы НАБУ, политика-беглеца принудительно вернут в Украину. Вероятнее всего это произойдет еще до конца этого года.

«Есть определенная ориентировочная дата – это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции»,
– подчеркнул Сытник.

Также он прокомментировал вероятность, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятия. По словам Сытника, в этой ситуации все будет зависеть от «оперативности зарубежных коллег».

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.
ForUm

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