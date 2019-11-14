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Высший антикоррупционный суд арестовал 500 тысяч евро на банковском счету бывшего народного депутата Александра Онищенко, сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что 13 ноября с участием прокурора САП в Антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по так называемому «газовому делу» об обвинении бывшего народного депутата Украины 7 созыва и его финансового директора.

На заседании прокурор заявил два ходатайства об аресте средств экс-депутата в Эстонский Республике и его счету в Российской Федерации.

«Как было установлено следствием, 20 сентября 2019 бывший депутат провел сделку по переводу со своего российского счета на счет в эстонском банке 500 тыс. евро. Суд, учитывая доводы прокурора, удовлетворил указанные ходатайства», – подчеркнулив САП.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.

 
ForUm

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