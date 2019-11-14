Североатлантический альянс продолжает конструктивный диалог с надежным удерживанием и защитой. В частности – когда речь идет о работе в России. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Столтенберга, опубликованной пресс-службой организации, сообщает УНИАН.

«Мы видим более напористую Россию, которая незаконно аннексирует Крым и дестабилизирует Украину. Видим вмешательство в наши политические процессы, инвестирование в современную военную технику, в частности новые ракеты средней дальности, что привело к прекращению действия договора РСД», – заявил Столтенберг.

По его словам, «в эти трудные времена мы должны избегать просчетов и недоразумений». «И мы должны восстановить доверие там, где это возможно. Мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией. Именно поэтому мы держим наши дипломатические каналы в Москве открытыми. Но наши дипломатические усилия могут быть эффективными только в случае, если вступим в борьбу с Россией с позиции надежного сдерживания и защиты», – пояснил Столтенберг.

