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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что «нормандская» встреча необходима для того, чтобы уйти от «кабальных» Минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью LIGA.net 

Отвечая на вопрос, зачем Украине «нормандская» встреча с «живым» Путиным, он заявил: «Чтобы уйти от Минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат».

Арахамия считает, что на смену минскому формату должен прийти «другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины».

В то же время он отмечает, что у новой власти нет времени, чтобы «накапливать ресурс» для усиления переговорной позиции, поскольку электорат «просил двигаться в сторону мира».

Напомним, ранее Арахамия заявил, что выход из Минских договоренностей может привести к снятию санкций со страны-агрессора РФ. 
ForUm

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