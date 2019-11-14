За минувшие сутки, 13 ноября, вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
13 ноября потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Потерь нет.
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