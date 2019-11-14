В Словакии, возле города Нитра, школьный автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего 12 человек погибли, а 15 получили ранения. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Aktuality.

«В среду днем ​​произошло трагическое ДТП возле Нитры. Полиция сообщает как минимум о 10 погибших в результате столкновения автобуса с грузовиком. Операционный центр службы экстренной медицинской помощи подтвердил смерть 12 человек и ранения 15, которые были доставлены в больницы», - говорится в сообщении.

Свидетели аварии отмечают, что грузовик, перевозивший камни, по неизвестным причинам развернулся и уехал обратно, где столкнулся с автобусом. Водитель автобуса пытался избежать столкновения, но грузовик ударил его в сторону, в результате чего автобус упал в кювет.

Среди жертв аварии - ученики средней школы. По словам очевидца, школьный автобус перевозил их в Еленец. Сообщается, что дорога, на которой произошла авария, полностью перекрыта. На ней работает эвакуатор, спасатели и полиция. Пострадавших разместили в больницах городов Нове Замки, Нитра, Левице и Топольчаны.