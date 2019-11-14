Вчера, 13 ноября, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал депутатам принять за основу и в целом проект государственного бюджета на 2020 год, сообщает Еспресо.TV.

За данное решение проголосовало большинство членов комитета.

Кроме этого, во время заседания комитета нардепы поддержали законопроект с изменениями в Бюджетный кодекс. В частности парламента рекомендовали проголосовать законопроект с учетом всех внесенных поправок и технических обоснований, которые были поддержаны на комитете.

Рассмотреть Бюджетный кодекс Рада планирует 14 ноября перед голосованием за госбюджет на 2020 год.

Напомним, 18 октября Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета.