В Черновицкой области для предотвращения конфликтов возле храмов Украинской Православной Церкви дежурили усиленные патрули Национальной полиции.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, 12 ноября начальник ГУ Национальной полиции в Черновицкой области генерал Анатолий Дмитриев лично посетил религиозные общины, где до сих пор продолжается религиозное противостояние, пообщался с верующими каждой из общин, выслушал их замечания к работе полиции и призвал к поиску мира и взаимопонимания.

В частности, 7 ноября генерал Дмитриев во время встречи с верующими пообещал, что полиция будет должным образом реагировать на конфликты вокруг храмов в области.

Уже в воскресенье, 10 ноября, у приходов УПЦ в селах Михальча, Стара Жадова и Задубровка дежурили усиленные патрули Национальной полиции, личным составом более 30 человек.

В пресс-службе епархии сообщают, что в результате таких мер «в это воскресенье сторонники веры ПЦУ не штурмовали храмы; было выдержано расстояние между верующими; в селе Задубровка больше не перекрывали дорог».

Таким образом, отмечают в епархии, «если есть политическая воля, власть может не разжигать конфликты, а поддерживать общественный порядок и способствовать миру на нашей украинской земле».

В Буковинской епархии подчеркнули, что, «к сожалению, действующий и. о. губернатора области Михаил Павлюк за 11 месяцев так и не решился посетить приходы – увидеть собственными глазами плод своих трудов, ту вражду, которую он посеял своими распоряжениями о принудительной перерегистрации православных храмов в пользу религиозной организации ПЦУ».