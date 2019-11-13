Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что сим-карты для телефонов стоит продавать по паспорту, чтобы правоохранители эффективно боролись с различными «минерами». Такое мнение он высказал в интервью «Главкому».

По словам Баканова, большинство сообщений о минировании «действительно поступает с оккупированных территорий, но не все: случается, что и с подконтрольных Украине территорий».

«Я, с одной стороны, понимаю, сколько ресурса тратится на реагирование на такие сообщения. С другой стороны, я даже не хочу представлять ситуацию, когда правоохранительные органы перестанут реагировать на них. Ведь если хоть один из них окажется правдивым, то последствия будут непоправимые», - отмечает председатель Службы безопасности.

Поэтому Баканов отмечает, что «нужны изменения в законодательство, которые не всем придутся по вкусу: продавать сим-карты по паспорту».

«Если карта будет продана по паспорту, «выйти» на «минера» будет проще. Однако и это не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте», - отмечает чиновник.