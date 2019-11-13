также в разделеСтолица
Около 3 тысяч домов в Киеве – устаревшие 24
Избиение ветерана АТО и его жены: суд арестовал сына супругов и его друга 28
Найдены родители 3-летнего мальчика, недавно обнаруженного в Киеве 162
Полиция усилила охрану правительственного квартала 28
Кличко: Не «нарыли» на меня, взялись за подчиненных 46
В Киеве появилась улица Амины Окуевой и Андрея Кизило 57
В Киеве из «травмата» обстреляли мужчину 14
Без попрошаек, музыкантов и агитаторов: Киевсовет принял новые правила метро 142
В Киеве мужчина пытался сжечь себя в зале игровых автоматов 33
Нафтогаз добился ареста счетов компании Газпрома в Японии 30
Верующие устроили драку в киевском суде: пятеро задержанных 32
В Киеве Lexus сбил двух человек на тротуаре, погибла женщина 36
Возле Шулявского моста нашли более сотни снарядов времен Второй мировой 39
Полиция задержала подозреваемых в жестоком избиении ветерана АТО и его жены 55
После ДТП в Киеве пострадали трое полицейских 22
У киевлянина на балконе поселились 120 летучих мышей 42
На Северном мосту в Киеве ограничат движение 24
В КГГА объяснили громкий звук на Шулявском мосту, который напугал жителей 79

В Деснянском районе столицы мужчина во время конфликта выстрелил из травматического оружия в сотрудника банка, сообщает пресс-служба полиции Киева.

По спецлинии 102 поступило сообщение от киевлянина о том, что неизвестные пытаются выломать дверь его квартиры на улице Лисковской. А потом поступило сообщение о стрельбе по вышеуказанному адресу. На вызов сразу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции.

На момент приезда правоохранителей дверь квартиры была открыта, а внутри помещения находилось пятеро представителей банка и владелец дома.

Полицейские установили, что представители финансового учреждения пришли по месту жительства киевлянина с целью проверки имущества, которое стало собственностью банка по причине невыплаты кредита. Хозяин дома, увидев «незваных» гостей, достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сделал два выстрела. Одна из них попала одному из мужчин в ногу. С непроникающим ранением каретой скорой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали.

По просьбе полицейских владелец дома предоставил разрешение на оружие. В общем коридоре эксперты нашли и изъяли две стреляные гильзы.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнале учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги