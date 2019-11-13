Известный футбольный эксперт Дмитрий Торнер, комментируя недавний инцидент с выкриками в адрес футболиста «Шахтера» Тайсона во время матча чемпионата Украины по футболу между «Динамо» и «Шахтером», считает, что МВД и СБУ должны уделить этому вопросу максимальное внимание. Об этом сообщают Громкие дела.

«Если ситуация повторится в следующих матчах чемпионата Украины, то произойдет снятие очков с клуба, очередная команда может быть наказана в виде игры при пустых трибунах. Однако если те, кто выкрикивает осознанно или неосознанно с трибун расистские высказывания, подставляют свою страну, свою команду, ощутят свою безнаказанность, то пойдут на еще более идиотские и опасные шаги. Таких «деятелей» должны идентифицировать правоохранители, а СБУ и МВД должны внести их в свои базы данных, поместить в черный список и не пускать на стадионы. А на особо ретивых заводить уголовное дело, и наказывать с особой строгостью», - считает Дмитрий Торнер.

Напомним, ранее эксперт Дмитрий Торнер высказал мнение, что плачущие футболисты подают плохой пример для молодежи.

Как ранее сообщалось, 10 ноября во время матча чемпионата Украины по футболу игрок «Шахтера» Тайсон, услышав оскорбительные крики с трибун, подбежал к динамовскому сектору и показал неприличный жест и выбил мяч в сторону трибун. В результате матч был приостановлен из-за расистских выкриков некоторых болельщиков.