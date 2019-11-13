Неизвестные злоумышленники осквернили братскую могилу воинов УПА на кладбище в селе Пикуличи южнее Перемышля у польско-украинской границы, сообщает «Польское Радио».

На украинском военном кладбище в Пикуличах покоятся погибшие узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР (которые во время польско-большевистской войны в 1920 году боролись с поляками против россиян. - Ред.).

Однако у польских националистических и антиукраинских кругах эмоции вызывают могилы 47 воинов УПА, погибших в 1946-1947 годах в Бирч и Лишний.

Именно братская могила солдат УПА была разорена в конце октября. Неизвестные закрасили таблицу белой и красной краской. Закрашены надгробия с фамилиями погибших солдат, а также высеченные на крестах гербы Украины.

По информации портала onet.pl, кроме могилы воинов УПА, подобно покрасили еще как минимум одну могилу.

Как пишут журналисты, фотографии оскверненной братской могилы они получили от лица с националистическими взглядами, которое подчеркнуло, что является «абсолютным противником уничтожения кладбищ - советских, немецких, украинских, любых». В свою очередь, это лицо ранее получило фотографии от анонимного источника.

Журналисты onet.pl 12 ноября, после получения фотографий, вышли на связь с городской администрацией в Перемышле с целью подтверждения вандализма. Представитель местных властей поехал на кладбище в Пикуличах, однако не обнаружил там следов краски. Как проинформировали журналистов, кто-то раньше удалил ее. Работники администрации Перемышля не получали также ранее информации об осквернении могил. Однако, когда журналисты направили городским властям две фотографии, было подтверждено, что речь идет о том кладбище и те могилы.