Полицейские восстановили беспрепятственный доступ в здание и проезд возле Национального банка Украины.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, сегодня утром представители общественной организации начали акцию под стенами Нацбанка. При этом они установили военную палатку, которая препятствовала свободному движению пешеходов и заняла часть дороги.

Для восстановления беспрепятственного прохода и автомобильного проезда правоохранители обратились к организаторам акции с просьбой демонтировать палатку. В ответ участники мероприятия начали словесную перепалку и отказались выполнять требование полицейских. Поэтому правоохранители демонтировали палатку самостоятельно, при этом возникла потасовка.

Впоследствии представители общественной организации обратились в полицию с сообщением о повреждении палатки. Поэтому на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.