также в разделеОбщество
Ляшко после драки с Герусом вызвали в прокуратуру
Бахматюку и экс-главе правления VAB Банка сообщили о подозрении 16
Сенцов забрал «свой стул» из МИД 21
Будут судить прокурора, который за 67 тысяч предупредил об обысках 16
Полиция убрала палатку митингующих под НБУ 17
Дело VAB Банка: Члена совета НБУ Каленского отправили под домашний арест 17
На Житомирщине СБУ прикрыла схему с вывозом древесины в ЕС 12
СМИ: Личный враг топ-чиновников: прокурора Кулика выдавливают из ГПУ 24
Под Раду принесли гроб со свиньей 44
Суд арестовал экс-главу банковского надзора НБУ по делу VAB Банка 30
В СБУ ответили на обвинения в слежке за нардепами 26
Взятки «на высшем уровне»: СМИ назвали имя сообщницы чиновницы ОП 43
Эксперт Дмитрий Торнер о расистском скандале: Плачущие игроки не украшают футбол 37
У Зеленского подтвердили задержание чиновницы ОП на крупной взятке 53
12 ноября. Картина дня 31
Дубинский о своем имуществе: Кто работал – тот ест 50
Геруса после драки с Ляшко отправят на дзюдо 43
ПЦУ призвала украинцев вакцинироваться 17

Дело судей Окружного админсуда Киева, которых обвиняли во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств, изначально было сфальсифицировано. Его целью было политическое давление на суд с целью сохранить должности для некоторых членов ВККС. 

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец, комментируя окончание срока досудебного следствия в деле судей ОАСК, истекшего 2 ноября, а  также информацию о том, что записи разговоров судей, которые ранее подавали прессе как доказательства, были признаны смонтированными. 

«На мой взгляд, исходя из обстоятельств самого уголовного дела, перспектив у него не было  изначально. Дело было сфальсифицировано и подводилось под «дело Майдана». Каким образом дело Майдана касается событий 2019 года, вопросов, связанных с полномочиями членов ВККС, абсолютно не ясно. Изначально все это было, на мой взгляд, направлено на одно – сохранить на своих должностях членов ВККС…», - отметил юрист.

То, что спустя более чем три месяца прокуратура не готова передавать дело в суд, по мнению специалиста, свидетельствует о том, что там не было состава преступления.

«С самого начала мы имели дело с фальсификацией… материалов, пленок, обыска и предлога для проведения обыска. Очень странная история, изначально обреченная на провал», - заявил Кравец. 

Он разделяет позицию, что весь скандал вокруг суда был связан с попытками давления на судей. 

«Цель была испугать судей, адвокатов и сохранить на должности членов ВККС», - полагает юрист. 

При этом он считает, что если прокуратура так и не сможет предъявить реальные доказательства и передать дело в суд, то инициаторы данного скандала должны понести ответственность. 

«В демократических странах за такое, конечно, уже бы увольняли с должностей. И не только увольняли, но и привлекали к уголовной ответственности… К сожалению в Украине подобные действия до сих пор не наказывались, но я считаю, что никогда не поздно начать это делать  - наказывать правоохранителей за фальсификацию», - отметил он.

Напомним, в подельник на пресс-конференции в Киеве адвокат судей Окружного админсуда Андрей Заец рассказал о том, что так называемые «пленки Вовка» были признаны экспертизой смонтированными. При этом он заявил о том, что прокуратура за три месяца даже не пыталась провести реальное расследование, ограничившись обвинениями в прессе. 

До этого 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщал тогда начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

НАБУ также обнародовало якобы записи разговоров судей ОАСК, касающиеся вмешательства суда в работу других органов власти.

Глава ОАСК Павел Вовк тогда сразу заявил, что опубликованные записи смонтированы. В суде все обвинения называли необоснованными и заявляли о политическом давлении на суд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги