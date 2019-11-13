Дело судей Окружного админсуда Киева, которых обвиняли во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств, изначально было сфальсифицировано. Его целью было политическое давление на суд с целью сохранить должности для некоторых членов ВККС.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец, комментируя окончание срока досудебного следствия в деле судей ОАСК, истекшего 2 ноября, а также информацию о том, что записи разговоров судей, которые ранее подавали прессе как доказательства, были признаны смонтированными.

«На мой взгляд, исходя из обстоятельств самого уголовного дела, перспектив у него не было изначально. Дело было сфальсифицировано и подводилось под «дело Майдана». Каким образом дело Майдана касается событий 2019 года, вопросов, связанных с полномочиями членов ВККС, абсолютно не ясно. Изначально все это было, на мой взгляд, направлено на одно – сохранить на своих должностях членов ВККС…», - отметил юрист.

То, что спустя более чем три месяца прокуратура не готова передавать дело в суд, по мнению специалиста, свидетельствует о том, что там не было состава преступления.

«С самого начала мы имели дело с фальсификацией… материалов, пленок, обыска и предлога для проведения обыска. Очень странная история, изначально обреченная на провал», - заявил Кравец.

Он разделяет позицию, что весь скандал вокруг суда был связан с попытками давления на судей.

«Цель была испугать судей, адвокатов и сохранить на должности членов ВККС», - полагает юрист.

При этом он считает, что если прокуратура так и не сможет предъявить реальные доказательства и передать дело в суд, то инициаторы данного скандала должны понести ответственность.

«В демократических странах за такое, конечно, уже бы увольняли с должностей. И не только увольняли, но и привлекали к уголовной ответственности… К сожалению в Украине подобные действия до сих пор не наказывались, но я считаю, что никогда не поздно начать это делать - наказывать правоохранителей за фальсификацию», - отметил он.

Напомним, в подельник на пресс-конференции в Киеве адвокат судей Окружного админсуда Андрей Заец рассказал о том, что так называемые «пленки Вовка» были признаны экспертизой смонтированными. При этом он заявил о том, что прокуратура за три месяца даже не пыталась провести реальное расследование, ограничившись обвинениями в прессе.

До этого 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщал тогда начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

НАБУ также обнародовало якобы записи разговоров судей ОАСК, касающиеся вмешательства суда в работу других органов власти.

Глава ОАСК Павел Вовк тогда сразу заявил, что опубликованные записи смонтированы. В суде все обвинения называли необоснованными и заявляли о политическом давлении на суд.