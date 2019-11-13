В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение лесоматериалов с последующим экспортом переработанной древесины в страны ЕС.

Организовали незаконную схему двое жителей Новоград-Волынского, сообщает пресс-центр СБУ.

Один из дельцов скупал в государственных и коммунальных лесхозах региона неучтенную древесину, а его компаньон-владелец деревоперерабатывающего предприятия отвечал за производство древесного угля. Лесоматериалы легализовали через ряд предприятий, оформленных на бездомных, готовую продукцию экспортировали в Европу. По предварительным оценкам за время функционирования схемы злоумышленники успели вывезти за границу продукции на более 14 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства состоялось 15 обысков по местам регистрации задействованных в схеме фирм, на промышленных мощностях, в складских помещениях и помещениях фигурантов дела. Правоохранители изъяли неучтенные лесоматериалы, готовую продукцию, транспортные средства и документацию, которая доказывает схемы.

Продолжаются следственные действия. Проверяется также информация о причастности к схеме должностных лиц лесной отрасли региона.