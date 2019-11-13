Аресты экс-чиновников НБУ и менеджеров Олега Бахматюка могут свидетельствовать как о борьбе за украденные стабкредиты, так и о давлении на неугодных

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что задержало семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году для ВиЭйБи Банка. «Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО «ВиЭйБи Банк» и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами ликвидированного «ВиЭйБи Банка», - заявили в НАБУ.

Среди подозреваемых Александр Писарук – экс-первый замглавы Нацбанка времен Валерии Гонтаревой, который после НБУ работал в МВФ старшим экспертом, ныне – глава правления Райффайзен Банка Аваль. А также экс-директор Генерального департамента банковского надзора, бывший и.о. начальника управления НБУ по г.Киеву и Киевской области, экс-председатель наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк», экс-зампредседателя правления ПАО «ВиЭйБи Банк» и три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО "ВиЭйБи Банк". Претензии правоохранителей касаются рефинансирования Нацбанком банка Олега Бахматюка (у бизнесмена есть еще один банк «Финансовая инициатива», оба признаны неплатежеспособными и находятся в процессе ликвидации. - Авт.).

Банкир - профессия опасная

В официальном комментарии Райффайзен Банк Аваль подтвердил, что 11 ноября сотрудники НАБУ допросили главу правления финучреждения Александра Писарука. «Причина этих действий никоим образом не связана с выполнением им обязанностей председателя правления Райффайзен Банка Аваль», - отмечается в сообщении. «Мы убеждены, что с г-на Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях и что он всегда придерживался высоких профессиональных и этических норм, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институтах», - прокомментировал событие председатель наблюдательного совета Райффайзен Банка Аваль Мартин Грюль.

Пресс-служба НБУ заявила, что ни один из членов правления и директоров департаментов Нацбанка не был задержан в ходе проводимых антикоррупционными органами следственных действий в отношении обстоятельств выдачи стабилизационного кредита в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк». Однако глава НБУ Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и возвращается в Украину.

«Правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ. Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки. Решение в НБУ принимаются коллегиально, что делает невозможным определяющее влияние одного человека на процесс принятия подобных решений», - говорится в сообщении Нацбанка.

Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева в комментарии журналистам НВ назвала аресты политически мотивированными - она ​​считает обвинения абсурдными, а давление на свою бывшую команду, которая пыталась спасать банки-банкроты в 2014-2015 годах, неприемлемым. «Задержание следователями НАБУ бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука является усилением террора в отношении старой власти», - убеждена Валерия Гонтарева.

Со своей стороны владелец агрохолдингов «Укрлендфарминг» и «Авангард» Олег Бахматюк заявил о незаконности возобновления уголовного производства и обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в разрешении конфликта с государством за столом переговоров.

По его словам, в конце октября он и его агрохолдинг «Укрлендфарминг» направили Фонду гарантирования официальное предложение о поэтапном погашении 8 млрд грн долгов перед «ВиЭйБи Банком» и банком «Финансовая инициатива», а также о внесении 500 млн грн гарантийного взноса. «Далее - по 1 млрд грн в год. Это предложение остается в силе, и я активно работаю над обеспечением такого финансирования <...> Такого предложения не делал ни один из владельцев ликвидируемых или признанных неплатежеспособными банков. Мы не ожидали таких шагов, потому что, по нашей информации, Фонд гарантирования активно работал над нашим предложением. Это попытка поломать всю договоренность и показать внешним инвесторам, что это не сработает. Это какой-то сюр и двойные стандарты», - отметил Олег Бахматюк в комментарии для агентства «Интерфакс-Украина».

Дело не в деньгах, дело в их количестве

Как известно, в октябре 2014 года Нацбанк выделил «ВиЭйБи Банка» стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. При этом Олег Бахматюк заключил с Национальным банком договор поручительства, взяв на себя личные обязательства по погашению этого кредита. Но деньги, по данным расследования, пошли не на спасение банка, а были выведены на счета «родных» компаний - как оффшорных, так и отечественных.

Детективы установили, что деньги выводились из банка тремя путями. Сначала в банке неожиданно вспомнили, что имеют долг перед кипрской фирмой. Сразу после получения стабкредита банк перевел $45 млн на счета компании Quickom Limited. И как оказалось, Quickom Limited была не обычным «заемщиком», а контролировалась непосредственно Бахматюком. То есть «долг» отдали сами себе. Далее «ВиЭйБи банк» срочно вернул 380 млн грн депозитов Тростянецкому мясокомбинату и фирме «Рассвет», которые также контролировал Бахматюк. При том, что в то время уже действовал запрет НБУ на досрочное возвращение депозитов связанным компаниям. Остальное вывели путем снятия наличных. Куратор от Нацбанка, который контролировал все финансовые операции «ВиЭйБи банка», по версии следователей, этого «не заметил». (У Олега Бахматюка, конечно, хищения отрицают. - Авт.)

Уже через месяц - в ноябре 2014 года - НБУ вынужден был признать банк неплатежеспособным и ввести временную администрацию. Ликвидация финучреждения началась в марте 2015 года.

Нацбанк начал вести работу по возвращению этих денег в начале 2016 года. И сначала он демонстрировал успехи в судах, но затем Фемида начала принимать решение в пользу должников. В октябре 2016 года за дело взялось НАБУ. Интересно, что когда следователи, как утверждают в антикоррупционном бюро, вышли на финишную прямую, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко внезапно решил передать дело в полицию. При этом сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в «ВиЭйБи банка», которые хранились полицией в подвале постороннего предприятия, были... случайно затоплены.

Со сменой власти подследственность вернули и активизировали расследование. Как утверждает следствие, на сегодня есть основания полагать, что «в 2014 году бенефициар VAB Банка Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем председателя НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили". При этом НАБУ напоминает, что расследование еще продолжается и не исключено, что подозрения также вручат и Бахматюку. «Важно помнить: до вынесения приговора суда лицо считается невиновным», - говорится на официальной странице НАБУ в FB.

«...НАБУ пришло в Нацбанк с обвинениями. И это можно трактовать по-разному. Или непрофессионализм, или чье-то большое желание отомстить правлению НБУ. А остальное можете додумать сами...», - прокомментировал события инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Между тем, ситуация выглядит двояко - с одной стороны, МВФ требует не прощать долги бывших владельцев олигархических банков. И это касается не только банков Бахматюка, но и ПриватБанка Игоря Коломойского, который государство не рискнуло ликвидировать, а национализировало. С другой, выглядит, что на команду НБУ, проводившую очистку банковского сектора в 2014-2018 годах, начинают давить. Конечно, в этой ситуации мы должны полагаться на беспристрастность нового антикоррупционного суда, который будет рассматривать дело. Но уже очевидно, что НАБУ придется серьезно «попотеть», чтобы доказать злоупотребление служебным положением и использования коррупционных «мотиваторов» тех, кто разрабатывал для банков-банкротов планы спасения и контролировал их.

Иначе посланцы МВФ, которые вот-вот приедут с миссией, логики не поймут.