Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития полностью поддерживают запланированное правительством Украины открытие рынка сельскохозяйственных земель.



«Двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, которая стимулирует коррупцию, хватило всем - пришло время земельной реформы», - говорится в сообщении пресс-службы Всемирного банка, передает УНИАН.

ЕБРР также выразил поддержку земельной реформе в Украине. «Хотелось бы подчеркнуть, что ЕБРР поддерживает земельную реформу в Украине. Мы крупнейший финансист с/х проектов и прекрасно понимаем ее важность… Мы за осмысленные и качественные реформы», - написал старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в Facebook.

Кроме того, во Всемирном банке считают, что открытие рынка земель повысит уровень жизни украинцев путем раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны. «Земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам, имели возможность инвестировать и диверсифицировать источники своих доходов, а владельцы земли могли получить надлежащую прибыль за свой ценный актив», - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года. Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

