Представительство Европейского Союза в Украине в ближайшее время совместно с Министерством инфраструктуры Украины запустит проект по технической помощи на 3 миллиона евро, частью которого станут мероприятия по повышению безопасности на дорогах.

Об этом заявил руководитель оперативного отдела «Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда» Представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур, сообщает Укринформ.

«Мы в ближайшее время запустим проект по технической помощи на 3 миллиона евро с Министерством инфраструктуры Украины, и важным компонентом этого проекта станет безопасность на дорогах», - заявил Баур.

Он отметил, что Представительство ЕС намерено продолжать инициативы, начатые проектом «Модернизация и повышение безопасности сети автомобильных дорог в Украине», и сотрудничать с Мининфраструктуры и профильным подкомитетом Верховной Рады во внедрении европейского опыта по повышению безопасности на украинских дорогах.