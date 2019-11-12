Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против российского пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, подававший обращение в СБУ c призывом расследовать слова российского телеведущего о территориальной целостности Украины.

«Хорошие новости! Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых осуществляется следственными отделами 2 управления с дислокацией в Мариуполе и 3 управления в Северодонецке», - написал он в Facebook.