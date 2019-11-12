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Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива принес на трибуну Верховной Рады маску Джокера. Это произошло во время принятия депутатской присяги Сергеем Рудиком, сообщает УНИАН.

Буквально после последних слов присяги председатель ВР Дмитрий Разумков обратился к кому-то в сессионном зале с призывом не превращать парламент в «непонятно что». «Я не понимаю, что это за народный депутат, если у вас будет такое «удостоверение». Я понимаю, кто это, но, коллеги ... А можно снять маску?» - спросил Разумков.

После этого Кива подошел к трибуне, за которой стоял Рудик, и положил на нее маску Джокера, сказав несколько слов, которые невозможно было расслышать. Разумков ответил: «Мы не боимся резиновых масок». Эти слова в сессионном зале встретили аплодисментами.

После этого кто-то из народных депутатов взял эту маску и сбросил на пол, а дальше ее передали работникам Аппарата ВР, работающим в сессионном зале.

Кива начал ходить по сессионном зале и искать маску. Он обратился к Разумкову, а тот ответил ему, что не брал его «резиновые изделия». Когда Кива понял, где маска, то забрал ее и вышел с ней из сессионного зала.
 
ForUm

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