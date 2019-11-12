Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации.
Соответствующий указ №843/2019 от 11 ноября опубликован на сайте главы государства.
Другим указом №842/2019 от 11 ноября Зеленский освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.
Олег Синегубов с ноября 2015 года по настоящее время является деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел.
В 2017 году претендовал на должность председателя Полтавской ОГА. В 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В 2019 году во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 Алексея Красова.
Напомним, 28 октября Кабинет Министров Украины согласовал назначение Синегубова главой Полтавской ОГА.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время