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Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №843/2019 от 11 ноября опубликован на сайте главы государства.

Другим указом №842/2019 от 11 ноября Зеленский освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.

Олег Синегубов с ноября 2015 года по настоящее время является деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел.

В 2017 году претендовал на должность председателя Полтавской ОГА. В 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В 2019 году во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 Алексея Красова.

Напомним, 28 октября Кабинет Министров Украины согласовал назначение Синегубова главой Полтавской ОГА.
ForUm

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