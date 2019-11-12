В Киеве задержали гражданина Литовской Республики, находившегося в международном розыске за киберпреступления, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«По ходатайству прокуратуры города Киева постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 11.11.2019 применен экстрадиционный арест сроком на 2 месяца в отношении гражданина Литовской Республики, находившегося в международном розыске, и который был задержан в Киеве», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, расследование преступной деятельности 32-летнего иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследования и Службы расследования финансовых преступлений США.

Мужчина был объявлен в розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение ряда уголовных преступлений в сфере незаконного доступа к банковским счетам. Среди прочего его подозревают в похищении 6 млн долларов США со счетов американских финансовых учреждений, завладении персональными данными и легализации доходов, полученных преступным путем.

Задержание иностранца произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал.

В прокуратуре отметил, что, осознавая невозможность избежать экстрадиции в Соединенные Штаты Америки, иностранец дал согласие на упрощенный порядок его выдачи. В настоящее время прокуратурой города Киева начата в отношении него экстрадиционная проверка.