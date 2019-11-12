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Сегодня, 12 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему гендиректору ГК «Укроборонпром» о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). 

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, следствие установило, что бывший генеральный директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, являющиеся собственностью гражданской жены последнего.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.

По данным СМИ, речь идет о Павле Букине.
ForUm

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