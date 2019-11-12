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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены санкций против Российской Федерации Украина должна будет получить компенсации. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

При этом он добавил, что первоочередная задача заключается в том, чтобы не допустить снятия санкций против России.

«Есть агрессия, есть нарушения одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно - тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача - это не допустить снятия санкций», - заявил Кулеба.

Также Кулеба добавил, что задача дипломатии и политики заключается в том, чтобы получить макимальную выгоду в обмен на нарушение обещания.

«Мы вообще живем в эпоху «broken promises» - нарушенных обещаний. Сейчас обещания рушатся одни за другими, на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, либо же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания. Так устроена политика. Конечно же, сказать: «Ребята, ну мы понимаем, что вы нам ничего не должны. Вы там сняли санкции. Ну хоть спасибо, что поддержали пять лет - и на том спасибо», - так не нужно делать», - отметил министр.

 
ForUm

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